Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Meppen - Brand ...

Meppen - Brand in Haftraum

Meppen - Gestern Mittag kam es in der JVA Meppen/Versen zu einem Brand in einem Haftraum. Aus noch ungeklärter Ursache fing die Matratze in einem Haftraum Feuer. Ein JVA-Beamter konnte das Feuer mit Hilfe eines Feuerlöschers rasch unter Kontrolle bringen, so dass die angeforderte Feuerwehr aus Meppen nicht mehr zum Einsatz kam. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu und musste im Ludmillenstift Meppen behandelt werden. Neben der Matratze entstand kein weiterer Schaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

