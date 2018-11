Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Meppen - Ein ...

Meppen - Ein Schwerverletzter nach Unfall auf B70

Meppen - Am Montagnachmittag ist es auf der B70 in Höhe Meppen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 59-jähriger Mann aus Haren wurde dabei schwer verletzt. Er war gegen 16 Uhr mit seinem Gespann aus einem Opel Combo und einem beladenen Anhänger in Richtung Lingen unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache schaukelte sich der Anhänger auf. Der Fahrer verlor die Kontrolle über das Gespann und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Opel überschlug sich und kam auf dem Dach liegend, abseits der Straße, zum Stillstand. Der Fahrer wurde schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 7000 Euro geschätzt.

