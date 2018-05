Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Meppen - Ford ...

Meppen - Ford Mondeo beschädigt

Meppen - Am Freitag, in der Zeit von 21:30 Uhr bis 22:00 Uhr, parkte ein silberner Ford Mondeo auf dem Parkplatz des Schnellrestaurants Mc Donalds in Meppen. Dieser wurde durch einen unbekanntes Auto beim Ein- oder Ausparken im Bereich der Beifahrerseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931) 9490. /mal

OTS: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104234 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104234.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Pressestelle Telefon: 0591 / 87-0 E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Polizeidienststelle.