Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Meppen - Grauer ...

Meppen - Grauer VW Golf aus Tiefgarage entwendet

Meppen - Bislang unbekannte Täter stahlen gestern Mittag zwischen 10:30 - 11:00 Uhr einen verschlossenen VW Golf aus der Tiefgarage des Kaufland in der Straße Am Neuen Markt. Eine Absuche der Garage nach dem neun Jahre alten VW, Kennzeichen EL-M 1224, verlief erfolglos. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 in Verbindung zu setzen.

