Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Meppen - Irrtum ...

Meppen - Irrtum beim Auffahren auf die A31

Meppen - Gestern am frühen Morgen befuhr ein 46jähriger LKW-Fahrer irrtümlicherweise die Parallelfahrbahn der A31 an der Anschlussstelle Meppen entgegengesetzt der vorgegebenen Fahrtrichtung. Er fuhr dabei auf der Richtungsfahrbahn Emden in Richtung Oberhausen. Als er seinen Irrtum bemerkte, hielt er seinen LKW sofort an. Er wurde durch zwei Streifenwagen der Autobahnpolizei von der Autobahn begleitet. Hierfür musste die Zufahrt der B402 in Richtung Norden kurzzeitig voll gesperrt werden. Andere Verkehrsteilnehmer wurden zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 46jährigen Polen eingeleitet und in diesem Zusammenhang eine Sicherheitsleistung einbehalten.

