Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Meppen - Jogger ...

Meppen - Jogger bei Unfall leicht verletzt

Meppen - Ein Jogger wurde heute Mittag gegen 12.05 Uhr bei einem Unfall am Kreisverkehr an der Hasebrinkstraße leicht verletzt. Ein bislang unbekannter Autofahrer übersah zwei Jogger, als er vom Helter Damm kommend in den Kreisverkehr einfuhr. Ein Jogger konnte sich mit einem Sprung in Sicherheit bringen, der andere wurde vom Auto erfasst und leicht verletzt. Der Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer (05931) 949 0 zu melden.

