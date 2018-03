Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Meppen - Unfall ...

Meppen - Unfall mit drei leicht Verletzen

Meppen - Gestern am späten Nachmittag kam es auf der Versener Straße zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurden drei Personen leicht verletzt. Die 32-jährige Fahrerin eines VW Golf fuhr aus der Mozartstraße kommend über die Versener Straße in Richtung Waldbühne, als sie das dortige Stoppschild übersah und mit einem Skoda zusammenstieß. Der 83-jährige Fahrer befuhr zu diesem Zeitpunkt die Versener Straße in Richtung Versen. Beide Autofahrer sowie das dreijährige Kind der Golffahrerin wurden in das Meppener Krankenhaus gebracht. Beide Autos wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

