Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Meppen - Unfall ...

Meppen - Unfall auf der B70

Meppen - Am Mittwochabend ist es gegen 18.30 Uhr auf der Bundesstraße 70 in Fahrtrichtung Norden zu einem Verkehrsunfall gekommen. In Höhe der Ausfahrt Schützenhof setzte der Fahrer eines schwarzen Opel Insignia Sports Tourer auf der zweispurigen Fahrbahn zum Überholen an. Dabei übersah er den bereits von hinten überholenden blauen Ford. Es kam zum Zusammenstoß. Zeugen und der Fahrer des Ford werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05931)9490 bei der Polizei Meppen zu melden.

OTS: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104234 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104234.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Dennis Dickebohm Telefon: 0591 87 104 E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Polizeidienststelle.