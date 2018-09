Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Meppen - Unfall ...

Meppen - Unfall mit zwei Radfahrern

Meppen - Am späten Freitagnachmittag ist es auf dem linken Radweg der Hasebrinkstraße in Richtung Helter Damm zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 17.30 Uhr stießen zwei Radfahrer in Höhe der August-Prieshoff-Straße zusammen. Eine Beteiligte wurde dabei leicht verletzt. Der andere Radfahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Frau und den angerichteten Schaden zu kümmern. Der junge Mann soll etwa 1,70 Meter groß und korpulent gewesen sein. Er hatte ein dickes Gesicht und blonde Haare. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05931)9490 bei der Polizei Meppen zu melden.

OTS: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104234 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104234.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Dennis Dickebohm Telefon: 0591 87 104 E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Polizeidienststelle.