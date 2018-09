Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Meppen - Zeugen ...

Meppen - Zeugen eines Verkehrsunfalls gesucht

Meppen - Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls. Am Donnerstag gegen 07.50 Uhr stürzte ein Rollerfahrer auf dem Parkplatz der Berufsbildenden Schulen in Meppen am Nagelshof, als er eine Kollision mit einem PKW vermeiden wollte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Die Fahrerin des PKW stieg aus und unterhielt sich kurz mit dem Verletzten. Danach setzte sie ihre Fahrt fort. Sie soll etwa 30 bis 40 Jahre alt gewesen sein und längere blonde Haare gehabt haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer (05931) 949 0 zu melden.

