Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Neubörger - ...

Neubörger - Betrunkener Autofahrer randaliert auf Polizeiwache

Neubörger - Ein betrunkener Autofahrer hat in der vergangenen Nacht versucht zwei Polizeibeamte anzugreifen. Der 48-jährige Mann wurde zunächst in seinem PKW auf der Aschendorfer Straße kontrolliert. Dort ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,3 Promille. Die Beamten nahmen den Mann mit auf die Wache, um dort eine Blutprobe zu entnehmen. Dagegen wehrte sich der 48-Jährige, griff die Polizisten an, konnte aber überwältigt werden. Er wurde in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wird jetzt ermittelt.

