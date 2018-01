Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Neuenhaus - ...

Neuenhaus - Kupferdieb auf frischer Tat ertappt

Neuenhaus - Beamte der Polizei Nordhorn haben am Donnerstagabend einen 39-jährigen Mann bei einem Diebstahl auf frischer Tat erwischt. Der den Polizisten gut bekannte Neuenhauser hatte auf einer Abrissbaustelle an der Veldhausener Straße mehrere Kupferbauteile entwendet. Als er das Gelände gegen 22 Uhr unter Mitnahme des Diebesgutes verlassen wollte, wurde er von einer Streifenbesatzung dabei beobachtet. Er räumte den Diebstahl den Beamten gegenüber ein. Das Kupfermaterial wurde beschlagnahmt. Der 39-jährige wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

