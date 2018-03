Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Neuenhaus - ...

Neuenhaus - Keine Verletzten nach Brand an Einfamilienhaus

Neuenhaus - In der Nacht zu Sonntag ist es an der Straße Grüner Weg zum Brand an einem Einfamilienhaus gekommen. Verletzt wurde dabei niemand. Ein Zeuge war gegen 1.20 Uhr auf das Feuer unter einer Terrassenüberdachung des Hauses aufmerksam geworden und hatte die Bewohner geweckt. Die fünfköpfige Familie konnte sich unverletzt in Sicherheit bringen. 28 Feuerwehrleute aus Neuenhaus und Lage waren schnell vor Ort und konnten ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Gebäude verhindern. Durch die starke Rauchentwicklung ist das Haus aktuell jedoch nicht bewohnbar. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

