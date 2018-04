Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Neuenhaus - ...

Neuenhaus - Brand im Abstellraum

Neuenhaus - Am Samstagnachmittag ist es am Weimaer Ring zu einem Feuer in einem Einfamilienhaus gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache war dort entweder der Trockner oder die Waschmaschine im Abstellraum des Hauses in Brand geraten. Die Bewohner wurden auf die Flammen aufmerksam und konnten sich selbständig in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehren aus Neuenhaus und Lage waren schnell vor Ort und konnten den Brand löschen, bevor er sich auf das komplette Haus ausbreitete. Wegen der starken Verrußungen ist das Gebäude aktuell jedoch nicht bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20000 Euro geschätzt.

