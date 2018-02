Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Nordhorn - ...

Nordhorn - Radfahrer angefahren, Verursacher gesucht

Nordhorn - Gestern Morgen um 07:45 Uhr kam es auf der Lindenallee zu einem Zusammenstoß zwischen einem unbekannten Autofahrer und einem 16jährigen Radfahrer. Der Radfahrer befuhr die Lindenallee in Richtung Richterskamp. Kurz vor Erreichen des Richterskamp, touchierte ein graues größeres Auto den Radfahrer mit seinem rechten Außenspiegel. Dieser kam dadurch zu Fall und verletzte sich am Knie. Der Autofahrer entfernte sich unerkannt. Bei dem Verursacher soll es sich um einen grauen Familienwagen handeln. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 in Verbindung zu setzen.

