Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Nordhorn - ...

Nordhorn - Unbekannte legen zwei Feuer

Nordhorn - Polizei und Feuerwehr mussten in der Nacht zu Samstag zu zwei Bränden an einem Haus am Gildehauser Weg ausrücken. Bislang unbekannte Täter hatten dort vermutlich zwei Brände gelegt. Am späten Freitagabend war es gegen 23.55 Uhr zunächst in der Garage des Privatgrundstückes zu einem Brand gekommen. Weil das Wohngebäude aktuell renoviert wird, hat der Eigentümer diverse Möbel in die Garage geräumt. Der Mann wurde von seinem Hund auf das Feuer aufmerksam gemacht. Ein dort gelagertes Sofa brannte, konnte aber schnell durch den Mann gelöscht werden. Zeugen hatten Personen wahrgenommen, die sich unmittelbar zuvor an der Garage aufgehalten hatten. Wenige Stunden später, gegen 3.15 Uhr, geriet dann der hölzerne Geräteschuppen auf dem Grundstück in Brand. Nachbarn hatten gesehen, wie zwei Personen vom Brandort flüchteten. Der Hauseigentümer wurde wiederum von seinem Hund geweckt und brachte sich und seine Kinder rechtzeitig in Sicherheit. Der Geräteschuppen brannte komplett nieder. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05921)3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.

