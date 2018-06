Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Nordhorn - ...

Nordhorn - Radfahrer schwer verletzt

Nordhorn - Ein 19-jähriger Radfahrer ist am Sonntagvormittag gegen 10.50 Uhr bei einem Sturz schwer verletzt worden. Der Mann war mit seinem Fahrrad auf dem Radweg am Nordhorn-Almelo-Kanal Richtung Vechtesee unterwegs. In der Unterführung am Frensdorfer Ring kam ihm eine E-Bike-Fahrerin entgegen. Die Frau schnitt die Kurve, so dass der 19-Jährige ausweichen musste und stürzte. Er zog sich eine Fraktur des Schlüsselbeins zu und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die E-Bike-Fahrerin setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer (05921) 309 0 zu melden.

