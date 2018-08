Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Nordhorn - ...

Nordhorn - Ladendieb gestellt

Nordhorn - In einem Drogeriemarkt am Stadtring gelang es einer 28-jährigen Mitarbeiterin am Freitagnachmittag einen rumänischen Ladendieb zu stellen. Der 43-jährige Mann aus Herne (NRW) hatte zuvor gegen 15:35 Uhr versucht mehrere elektronische Zahnbürsten im Wert von fast 600,- Euro zu entwenden, indem er diese in eine mitgebrachte Plastiktüte verstaute. Der Diebstahl wurde allerdings beobachtet und letztlich durch die Mitarbeiterin verhindert. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen den Mann aufgenommen. /hue

