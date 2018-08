Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Nordhorn - ...

Nordhorn - Eigentümer eines Fahrrades gesucht

Nordhorn - Am vergangenen Dienstag hat die Polizei Nordhorn ein Herrenrad sicherstellen können. Ein junger Mann führte das Rad mit sich und gab an, dieses zuvor gestohlen zu haben. Es handelt sich um ein silber-schwarzes Herrenrad der Marke Batavus. Zeugen die Hinweise zum Eigentümer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 zu melden.

