Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Nordhorn - ...

Nordhorn - Einbruch in Sportgeschäft

Nordhorn - Drei bislang unbekannte Täter sind am Sonntagmorgen in ein Sportgeschäft an der Denekamper Straße eingedrungen. Sie entwendeten daraus unterschiedliche Nahrungsergänzungsmittel und Aufbaupräparate. Sie transportierten das Diebesgut vermutlich in Sporttaschen ab. Ein Zeuge erkannte gegen 9.30 Uhr drei Männer, die aus dem Gebäude flüchteten. Sie waren vermutlich jeweils zwischen 20 und 25 Jahre alt. Zwei trugen kurze Hosen. Alle drei waren mit Kapuzenshirts bekleidet. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05921)3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.

OTS: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104234 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104234.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Dennis Dickebohm Telefon: 0591 87 104 E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Polizeidienststelle.