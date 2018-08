Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Nordhorn - ...

Nordhorn - Kupferrohre gestohlen

Nordhorn - Zwischen dem 17.August und Mittwochnachmittag drangen bislang unbekannte Täter in ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Irisstraße ein. Sie schlugen eine Terrassentür ein, begaben sich in den Keller und stahlen sämtliche Kupferrohre einer Heizungsanlage. Der Gesamtschaden wird auf ca. 15000 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 zu melden.

