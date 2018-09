Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Nordhorn - ...

Nordhorn - Kriminalprävention bei Volksbank Mitgliederversammlung

Nordhorn - Uwe van der Heiden, Spezialist für Kriminalprävention bei der Polizei Nordhorn, war am Donnerstagabend bei der Mitgliederversammlung der Grafschafter Volksbank zu Gast. Den etwa 550 Gästen stand er dabei im Rahmen eines Podiumsgesprächs zu den unterschiedlichen Betrugsphänomenen gegen Senioren, Rede und Antwort. Der Schwerpunkt lag dabei deutlich auf der Masche sogenannter falscher Polizeibeamter. Neben Erläuterungen zum professionellen Vorgehen und zu den Bandenstrukturen, sorgten vor allem die hohen Schadenssummen für Entsetzen unter den Zuhörern. Ein originaler Mitschnitt eines solchen betrügerischen Anrufs machte dabei deutlich, wie authentisch die Täter vorgehen. Van der Heiden stand im Anschluss an den offiziellen Teil, noch bis in die späten Abendstunden für zahlreiche Gespräche mit den interessierten Gästen zur Verfügung. Auch bei den beiden folgenden Mitgliederversammlungen in der Ober- und in der Niedergrafschaft, wird Polizeioberkommissar Uwe van der Heiden zum genannten Themenfeld referieren.

