Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Nordhorn - ...

Nordhorn - Schmuck aus Wohnhaus gestohlen

Nordhorn - Ein bislang unbekannter Täter ist am Donnerstagmittag in ein Wohnhaus an der Max-Reger-Straße eingedrungen. Die Bewohner waren zur Tatzeit zu Hause. Der Mann hatte vermutlich zwischen 13 und 13.30 Uhr das Haus durch eine unverschlossene Tür betreten und hatte aus dem Schlafzimmer Damenschmuck entwendet. Die Eigentümerin sah gegen 13.30 Uhr einen unbekannten Mann mit einem Fahrrad von ihrer Hofeinfahrt fahren. Dabei dürfte es sich um den Täter gehandelt haben. Er wird als 35 bis 40 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß mit dunklen Haaren beschrieben. Er hatte ein rundes Gesicht und war mit einem langärmligen hellblauen Hemd und einer Jeanshose bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05921)3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.

