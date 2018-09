Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Nordhorn - ...

Nordhorn - Radfahrer schwer verletzt

Nordhorn - Bislang unbekannte Diebe haben am Dienstagmittag Kupferrohre und Wasserhähne aus einem leerstehenden Gebäude an der Lingener Straße gestohlen. Eine Zeugin beobachtete gegen 14.00 Uhr wie zwei Männer das Gebäude verließen. Ob sie etwas mit dem Diebstahl zu tun haben, ist noch unklar. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer (05921) 309 0 zu melden.

