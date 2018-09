Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Nordhorn - ...

Nordhorn - Roller gestohlen

Nordhorn - Bislang unbekannte Einbrecher haben in der Nacht zu Freitag mehrere Werkzeuge aus einer Halle an der Porschestraße gestohlen. Sie schlugen ein Fenster ein, um in das Gebäude zu gelangen. Dort stahlen sie einen Akkuschrauber der Marke Makita und weitere Werkzeuge. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer (05921) 309 0 zu melden.

