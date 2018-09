Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Nordhorn - ...

Nordhorn - Versuchter Geldautomatenaufbruch

Nordhorn - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch versucht einen Geldautomaten im Vorraum der Hauptpost am Stadtring aufzubrechen. Sie hebelten zunächst die Eingangstür auf und machten sich anschließend am Automaten zu schaffen. Es gelang ihnen aber nicht, Geld zu erbeuten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer (05921) 309 0 zu melden.

