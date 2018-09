Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Nordhorn - ...

Nordhorn - Diebstahl aus zwei PKW

Nordhorn - In der Nacht von Donnerstag (18:00 Uhr) auf Freitag (06:40 Uhr) entwendeten bislang unbekannte Täter auf unbekannter Art und Weise diverse Arbeitsgeräte aus zwei Firmenfahrzeugen. Bei den Tatorten handelt es sich um die Buchen- und um die Möwenstraße. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 - 3090 in Verbindung zu setzen. / eot

