Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Nordhorn - ...

Nordhorn - Schwarzer Opel Corsa beschädigt

Nordhorn - Am Freitagvormittag wurde in der Ebbingstraße, vor dem dortigen Altenwohnheim, ein schwarzer Opel Corsa beschädigt. Ein bislang unbekannter Zeuge hinterließ einen Zettel mit dem Kennzeichen des Verursachers. Dieser Zeuge sowie weitere Personen die Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 zu melden.

