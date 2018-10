Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Nordhorn - ...

Nordhorn - Einbruch bei Hundeverein

Nordhorn - Gestern Nachmittag kam es auf dem Ootmarsumer Weg zu einem Verkehrsunfall. Ein 57-jähriger Mann aus Nordhorn wurde dabei schwer verletzt. Der Mann fuhr mit seinem Pedelec den Radweg des Ootmarsumer Weges stadtauswärts. In Höhe des Kreisverkehres missachtete eine 57-jährige Frau aus Nordhorn die Vorfahrt des Mannes, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Pedelec-Fahrer stürzte zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An Auto und Pedelec entstand Sachschaden.

