Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Nordhorn - ...

Nordhorn - 32Jähriger durch Schlag auf den Hinterkopf verletzt

Nordhorn - Ein 32jähriger polnischer Mann aus Nordhorn wurde am Samstagabend um 21:55 Uhr in der Wilhelm-Raabe-Straße von einem bislang unbekannten Täter geschlagen. Der Täter schlug dem 32Jährigen von hinten gegen den Kopf und floh in unbekannte Richtung. Der deutlich unter Alkoholeinfluss stehende Mann erlitt hierdurch Rötungen im hinteren Kopfbereich und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05921/3090 bei der Polizei in Nordhorn zu melden. /her

