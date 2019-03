Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Nordhorn - ...

Nordhorn - Unfall endet glimpflich

Nordhorn - Gestern kam es am frühen Abend zu einem Verkehrsunfall auf der Südtangente (B213). Die beteiligten Autofahrer blieben unverletzt.

Gegen 17:20 Uhr fuhr ein 60-jähriger Mann aus Osnabrück mit seinem Auto die B213 in Richtung Niederlande. Er hielt zunächst an einer Nothaltebucht und beabsichtigte sein Fahrzeug zu wenden und in Richtung Nordhorn zurückzufahren. Dabei übersah er ein aus Richtung den Niederlanden kommendes Auto. Trotz Vollbremsung konnte der 62-jährige Nordhorner einen Zusammenstoß nicht verhindern. Die beiden Fahrer blieben unverletzt. An den beiden Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von ca. 27000 Euro.

