Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Nordhorn - Brand ...

Nordhorn - Brand in Badezimmer schnell gelöscht

Nordhorn - Am Samstagmorgen mussten Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in die Fliederstraße ausrücken. Ein Nachbar hatte gegen 9 Uhr die starke Rauchentwicklung aus einer der Wohnungen in dem Einfamilienhaus festgestellt und die Einsatzkräfte verständigt. Die Feuerwehr Nordhorn war schnell vor Ort und löschte die Flammen, bevor ab. Der Bewohner befand sich zur Zeit des Brandausbruchs nicht in seiner Wohnung. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte das Feuer an einem Durchlauferhitzer im Badezimmer der Wohnung ausgebrochen sein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10000 Euro geschätzt.

