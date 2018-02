Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Nordhorn - Suche ...

Nordhorn - Suche nach silbernem Kleinwagen

Nordhorn - Am vergangenen Mittwochen kam es gegen 07:30 Uhr auf der Marienburger Straße zu einem Verkehrsunfall, wobei ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Ein Schüler wollte mit seinem Fahrrad von der Marienburger Straße in die Neidenburger Straße abbiegen, als er von einem kleinen silberfarbenen Auto angefahren wurde. Der Schüler fiel dabei von seinem Rad und verletzte sich leicht. Auch das Fahrrad wurde beschädigt. Der Fahrer des Kleinwagens entfernte sich anschließend vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 zu melden.

OTS: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104234 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104234.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Ines Kreimer Pressesprecherin Telefon: 0591 87 - 204 E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Polizeidienststelle.