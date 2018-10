Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Nordhorn - Zwei ...

Nordhorn - Zwei lebensgefährlich Verletzte nach Messerangriff

Nordhorn - Ein 22-jähriger Mann hat gestern in den frühen Morgenstunden seine 20-jährige Ex-Freundin und ihren gleichaltrigen Begleiter in der Hyazinthenstraße mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Die junge Frau konnte die Polizei verständigen. Anschließend flüchtete der Täter. Beim Eintreffen der Beamten lagen die Opfer auf dem Gehweg vor dem Haus. Die Frau konnte der Polizei noch den Namen des Angreifers nennen. Danach wurden die Opfer mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Beide erlitten durch die Messerstiche lebensgefährliche Verletzungen. Wenige Stunden nach der Tat konnte der Angreifer gestellt und festgenommen werden. Er wird heute dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an.

