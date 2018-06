Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Oberlangen - ...

Oberlangen - Türbleche aus Stromkästen gestohlen

Oberlangen - Bislang unbekannte Diebe haben zwischen Sonntagnacht und Dienstagvormittag ein Blechstück mit Schloss aus der Tür eines Starkstromkastens am Vossebergweg gestohlen. Einen ähnlichen Fall gab es an der Straße "Zum Hilgen" in Niederlangen. Den dritten Fall gab es im selben Tatzeitraum an der Horststraße in Niederlangen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Polizei schließt einen Zusammenhang nicht aus. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer (05952) 93 450 zu melden.

OTS: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104234 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104234.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Inga Graber Pressestelle Telefon: 0591 87 203 E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Polizeidienststelle.