Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Ohne - ...

Ohne - Rauchentwicklung in Küche

Ohne - Heute Nacht kam es gegen 01:30 Uhr in der Küche eines Zweiparteienhauses zu einer Rauchentwicklung. Ein 31-jähriger Bewohner der betroffenen Wohnung in der Straße "Dorf" vergaß sein Essen im Backofen. Dadurch kam es zu einer Rauchentwicklung in der Wohnung. Es kam zu keinerlei Schäden an Gebäude und Wohnung. Nachdem sämtliche Raume gelüftet wurden, konnte der 31-Jährige zurück in seine Wohnung. Die Feuerwehren aus Schüttorf und Ohne waren mit insgesamt vier Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften vor Ort.

