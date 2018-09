Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Ohne - ...

Ohne - Motorradfahrer verletzt

Ohne - Am Freitag befuhr gegen 17:40 Uhr befuhr ein 24-jähriger Motorradfahrer aus Steinfurt die Wettringer Straße aus Richtung Ohne kommend in Richtung Bilk. Nach den bisherigen Ermittlungen unterschätzte offenbar der 24-jährige Kradfahrer eine Linkskurve, bremste ab um die nachfolgende Rechtskurve zu befahren. Dabei verlor er die Gewalt über sein Motorrad und kam nach links von der Fahrbahn ab und landete auf einer Ackerfläche. Der Motorradfahrer wurde durch den Unfall am Fuß verletzt und wurde zur stationären Behandlung ins Krankenhaus nach Rheine mittels Rettungswagen verbracht. / eot

