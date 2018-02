Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Papenburg - ...

Papenburg - Polizei sucht mit Phantomzeichnung nach Bankräuber

Papenburg - Wie bereits berichtet, hat ein bislang unbekannter Täter am Donnerstagmittag vergangener Woche versucht, eine Volksbankfiliale an der Straße Splitting rechts zu überfallen. Die Ermittler haben nun vom Landeskriminalamt eine Phantomzeichnung des Mannes fertigen lassen. Sie erhoffen sich dadurch Hinweise, die zur Ermittlung des Täters führen. Der maskierte Mann betrat gegen kurz nach 12.30 Uhr den Schalterraum und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Als ihm von einer Angestellten mitgeteilt wurde, dass sich kein Bargeld in der Filiale befindet, flüchtete er umgehend aus dem Gebäude. Der Täter wird als etwa 30 bis 40 Jahre alt und von sportlich bis kräftiger Statur beschrieben. Er ist etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß. Er war mit einer schwarzen, kurzen Jacke, einer hellen Jeanshose und dunklen Schuhen bekleidet. Er trug eine auffällige silberne Sonnenbrille. Die Polizei fahndete mit einem Großaufgebot nach dem Mann. Neben einem Hubschrauber waren dabei insgesamt 14 Streifenwagen im Einsatz. Die Fahndung blieb zunächst ohne Erfolg. Zeugen haben den mutmaßlichen Täter kurz vor der Tat auf der gegenüberliegenden Straßenseite, Splitting links, wahrgenommen. Er war zu Fuß aus Richtung Michaeliskirche gekommen. Weitere Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

OTS: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104234 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104234.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Dennis Dickebohm Telefon: 0591 87 104 E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Polizeidienststelle.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -