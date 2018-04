Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Papenburg - ...

Papenburg - Zeugen nach Unfall gesucht

Papenburg - Am vergangenen Freitag kam es in der Straße Am Stadtpark zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Linienbusses fuhr gegen 18.15 Uhr aus einer dortigen Haltestelle in Richtung Rathausstraße. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem roten Audi, dessen Fahrer ebenfalls die Straße Am Stadtpark in Richtung Rathausstraße befuhr. An dem Audi entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Die Polizei Papenburg (04961-9260) sucht Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können.

