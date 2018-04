Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Papenburg - ...

Papenburg - Kupferplatte von Kriegsgedenkstätte gestohlen

Papenburg - Bislang unbekannte Diebe haben zwischen Donnerstag und Samstag eine Kupferplatte von einer Kriegsgedenkstätte an der Straße "Am Seitenkanal" gestohlen. Die Platte ist ca. 80x60 cm groß. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer (04961) 926 0 zu melden.

