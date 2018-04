Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Papenburg - ...

Papenburg - Unfallflucht auf Parkplatz

Papenburg - Am Freitagmittag kam es auf dem Parkplatz des Obi-Marktes in der Straße Am Stadtpark zu einem Verkehrsunfall. Ein schwarzer Peugeot wurde dabei an der vorderen rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerkannt von dem Parkplatz. Der Schaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt Die Polizei Papenburg (04961-9260) sucht Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können.

