Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Papenburg - ...

Papenburg - Exhibitionist zeigt sich Schülerin

Papenburg - Ein Exhibitionist hat sich am Donnerstag gegen 16.30 Uhr am "Erste Wiek See" einer 16-jährigen Schülerin gezeigt. Der Mann befriedigte sich vor dem Mädchen in provokanter Weise. Er befand sich bei einem Hügel am hinteren Teil des Sees. Der Exhibitionist soll 40 bis 50 Jahre alt und blass gewesen sein. Er hatte schütteres Haar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer (04961) 926 0 zu melden.

OTS: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104234 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104234.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Inga Graber Pressestelle Telefon: 0591 87 203 E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Polizeidienststelle.