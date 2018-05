Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Papenburg - ...

Papenburg - Brand einer Gartenhecke

Papenburg - Unbekannte Täter stahlen in der Zeit von Freitagabend 20:30 Uhr bis Samstagnachmittag 15 Uhr ein Portemonnaie mit Bargeld und Ausweispapieren aus einem nicht verschlossenen VW Touran in der Barenbergstraße. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04961/9260 bei der Polizei in Papenburg zu melden. /her

OTS: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104234 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104234.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Pressestelle Telefon: 0591 / 87-0 E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Polizeidienststelle.