Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Papenburg - ...

Papenburg - Toyota gestohlen, Fahrzeug in Haselünne gesichtet

Papenburg - Wie bereits berichtet, haben bislang unbekannte Autodiebe in der Nacht zu Freitag in der Kapitän-Meerjanssen-Straße einen grauen Toyota RAV 4 gestohlen. Eine Zeugin hat das Fahrzeug in der Nacht zu Samstag gegen Mitternacht in Haselünne gesehen. Dort wurde es auf der Meerstraße auf einem Trailer von einem weißen Kastenwagen mit polnischem Kennzeichen gezogen. Es könnte sich um einen älteren Ford Transit oder Mercedes Benz Sprinter gehandelt haben. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer (04961) 926 0 zu melden.

