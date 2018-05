Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Papenburg - ...

Papenburg - Polizei befreit Hund aus Auto

Papenburg - Polizeibeamte haben gestern Nachmittag auf einem Parkplatz am Deverweg einen Hund aus einem überhitzten Auto befreit. Eine Zeugin entdeckte das Tier in dem PKW und versuchte den Halter im nahegelegenen Einkaufszentrum ausfindig zu machen. Als ihr dies nicht gelang, rief sie die Polizei. Durch das leicht geöffnete Autofenster konnten die Polizisten die Tür öffnen und den Hund befreien. Er saß fast eine Stunde bei einer Außentemperatur von 30 Grad im völlig überhitzten PKW. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Autos sich bei sommerlichen Temperaturen extrem aufheizen können. Deshalb sollten Tiere und Kleinkinder niemals im Auto zurückgelassen werden, auch nicht bei leicht geöffnetem Fenster.

OTS: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104234 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104234.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Inga Graber Pressestelle Telefon: 0591 87 203 E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Polizeidienststelle.