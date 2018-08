Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Papenburg - ...

Papenburg - Radfahrer stoßen frontal zusammen

Papenburg - Am Mittwochmittag ist es auf der Kirchstraße zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrerinnen gekommen. Eine 57-jährige Frau wurde dabei schwer verletzt. Sie war gegen 13.45 Uhr mit ihrem Pedelec auf dem Radweg in Richtung Stadtmitte unterwegs. In Höhe Hausnummer 112 kam ihr eine 42-jährige Frau, ebenfalls auf einem Pedelec, entgegen. Sie stießen frontal zusammen. Bei dem folgenden Sturz verletzte sich die 57-jährige schwer und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang unbekannt.

