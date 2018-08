Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Papenburg - ...

Papenburg - Polizeibeamte bedroht

Papenburg - Am späten Donnerstagnachmittag haben Beamte der Polizei Papenburg einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehrs gezogen. Der 57-jährige Mann aus Leer war gegen 17.45 Uhr mit seinem Transporter in starken Schlangenlinien auf der B70 in Richtung Papenburg unterwegs. Bei einer folgenden Kontrolle durch die Polizeistreife schlug der Mann einem Beamten den Alkomaten aus der Hand und griff ihn an. Er musste überwältigt und zur Dienststelle transportiert werden. Ein dort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,75 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun gleich wegen mehrerer Delikte in einem Strafverfahren verantworten müssen.

