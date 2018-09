Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Papenburg - ...

Papenburg - Polizist bei Angriff verletzt

Papenburg - In der vergangenen Nacht wurde ein 25-jähriger Polizist von einem betrunkenen Radfahrer angegriffen und leicht verletzt. Eine Streifenwagenbesatzung wollte den 43-jährigen Radfahrer gegen 00.15 Uhr auf dem Fahnenweg kontrollieren, daraufhin ergriff der Mann die Flucht. Nachdem die Polizisten ihn stellen konnten, griff er einen der Beamten an. Der Angreifer konnte überwältigt und in den Streifenwagen gebracht werden. Dort ging er erneut auf den Polizisten los und verletzte ihn. Der 43-jährige Angreifer musste die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,14 Promille. Der verletzte Polizist konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

OTS: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104234 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104234.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Inga Graber Pressestelle Telefon: 0591 87 203 E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Polizeidienststelle.