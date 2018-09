Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Papenburg - ...

Papenburg - Mofafahrer gesucht

Papenburg - Am Donnerstagnachmittag ist es am Kreisel Obenende zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Fahrerin eines schwarzen Peugeot musste dort gegen 17 Uhr kurz anhalten, um einen Radfahrer passieren zu lassen. Ein hinter dem Peugeot fahrender Mann auf einem Mofa erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das Auto auf. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern fuhr der Fahrer des roten Kleinkraftrades anschließend in Richtung Bolwinsweg davon. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (04961)9260 bei der Polizei Papenburg zu melden.

