Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Papenburg - ...

Papenburg - Mercedes Transporter gestohlen

Papenburg - Bislang unbekannte Täter drang in der Nacht zu Dienstag in eine Firma an der Bahnhofstraße ein. Der Täter nahm dort einen Fahrzeugschlüssel an sich und stahl von dem Firmengelände einen schwarzen Mercedes Vito. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 zu melden.

